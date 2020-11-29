Стильная, как мама: дочь Оли Поляковой показала, как носить трендовый пуховик этой зимой

Оля Полякова умеет веселиться и проводить время с толком. Она все успевает и имеет разносторонние интересы. За что бы ни взялась звезда – у нее получается на ура. Например, артистка прекрасно выглядит, отлично готовит, она прекрасная хозяйка, а еще мама-подружка для своих дочек – Маши и Алисы. Артистка показала, как весь день провела с дочками, Машей и Алисой. Певица сначала отправилась с ними на шопинг в торговый центр. Конечно же, мама и девочки не ушли оттуда с пустыми руками и попутно устроили веселый фотосет.

А теперь Маша Полякова в своем Instagram показала, как модно одеваться в этом сезоне: худи, спортивный костюм с принтом, стеганая куртка-пуховик цвета металлик: девушка, как всегда, выглядит стильно.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

Напомним, Маша Полякова уже догоняет свою знаменитую маму Олю Полякову по популярности среди фолловеров в соцсети. Только Маша, в основном, покоряет поклонников своими стильными луками. Так недавно девушка предстала в своем Instagram в стильном образе, который напомнил фанатам диснеевскую принцессу.