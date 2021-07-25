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Старший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьями

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Воскресенье 25 июля 2021 14:19
Старший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьями Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала, которая скоро впервые примет участие в шоу "Танцы со звездами", похвасталась в сети своими сыновьями, которые заметно подросли. Звездная мама показала, как братья мило перекусывают вместе.

Серией семейных фото артистка поделилась в Instagram.

На кадрах малыши в одних подгузниках сидят за специальным детским столиком и лакомятся йогуртом. Старший Эмир-Рахман корчит забавные рожицы на камеру, а малыш Селим-Гирай сосредоточенно пытается открыть коробочку. К слову, младший сын Джамалы уже стоит и ходит.

Старший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьямиСтарший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьямиСтарший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьямиСтарший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьямиСтарший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьями

Джамала очаровала сеть милыми кадрами с сыночками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Гордая мама отметила, что оба уже настоящие личности, каждый со своим характером.

"Мої коти. Так схожі на нас з Бекіром, водночас обидва - справжні особистості (а що на нас чекає за 5-10 років?). Емір завжди обґрунтовує свій вибір, Селім діє за покликом серця. Старший точно знає, який смак обере сьогодні, а молодший залюбки завжди складе компанію", - поделилась Джамала.

Поклонники засыпали певицу умиленными комментариями и отметили, что старший сынок просто ее копия, а младший больше похож на папу.

  • Сладкие
  • Очень хорошенькие детки, старшенький похож на мамочку, просто вылитый мамин ребеночек
  • Милые, харизматичные малыши
  • Чудові дітки. Здоров’я та щастя
  • Эмирка на Вас похож, а Селимка на Бекира. Сладусики
  • Гарнi хлопцi!!! Старший копия мама, а младший папа
  • Які красунчики!
  • Головне - всі здорові, а мама і тато щасливі! Насолоджуйтесь життям, адже кожна мить - неповторна, а діти ростуть!
  • Карапузіки маленькі
  • Так подросли
  • Замечательные
  • Очаровательные малыши
  • Какие милые
  • Ангелочки!

Напомним, ранее Джамала показала яркие кадры со съемок "Танцев со звездами" и восхитила эффектным нарядом.

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