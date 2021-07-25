Старший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьями

Украинская певица Джамала, которая скоро впервые примет участие в шоу "Танцы со звездами", похвасталась в сети своими сыновьями, которые заметно подросли. Звездная мама показала, как братья мило перекусывают вместе.

На кадрах малыши в одних подгузниках сидят за специальным детским столиком и лакомятся йогуртом. Старший Эмир-Рахман корчит забавные рожицы на камеру, а малыш Селим-Гирай сосредоточенно пытается открыть коробочку. К слову, младший сын Джамалы уже стоит и ходит.

Джамала очаровала сеть милыми кадрами с сыночками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Гордая мама отметила, что оба уже настоящие личности, каждый со своим характером.

"Мої коти. Так схожі на нас з Бекіром, водночас обидва - справжні особистості (а що на нас чекає за 5-10 років?). Емір завжди обґрунтовує свій вибір, Селім діє за покликом серця. Старший точно знає, який смак обере сьогодні, а молодший залюбки завжди складе компанію", - поделилась Джамала.

Поклонники засыпали певицу умиленными комментариями и отметили, что старший сынок просто ее копия, а младший больше похож на папу.