Старший - копия мамы: Джамала похвасталась подросшими сыновьями
Украинская певица Джамала, которая скоро впервые примет участие в шоу "Танцы со звездами", похвасталась в сети своими сыновьями, которые заметно подросли. Звездная мама показала, как братья мило перекусывают вместе.
Серией семейных фото артистка поделилась в Instagram.
На кадрах малыши в одних подгузниках сидят за специальным детским столиком и лакомятся йогуртом. Старший Эмир-Рахман корчит забавные рожицы на камеру, а малыш Селим-Гирай сосредоточенно пытается открыть коробочку. К слову, младший сын Джамалы уже стоит и ходит.
Джамала очаровала сеть милыми кадрами с сыночками (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Гордая мама отметила, что оба уже настоящие личности, каждый со своим характером.
"Мої коти. Так схожі на нас з Бекіром, водночас обидва - справжні особистості (а що на нас чекає за 5-10 років?). Емір завжди обґрунтовує свій вибір, Селім діє за покликом серця. Старший точно знає, який смак обере сьогодні, а молодший залюбки завжди складе компанію", - поделилась Джамала.
Поклонники засыпали певицу умиленными комментариями и отметили, что старший сынок просто ее копия, а младший больше похож на папу.
- Сладкие
- Очень хорошенькие детки, старшенький похож на мамочку, просто вылитый мамин ребеночек
- Милые, харизматичные малыши
- Чудові дітки. Здоров’я та щастя
- Эмирка на Вас похож, а Селимка на Бекира. Сладусики
- Гарнi хлопцi!!! Старший копия мама, а младший папа
- Які красунчики!
- Головне - всі здорові, а мама і тато щасливі! Насолоджуйтесь життям, адже кожна мить - неповторна, а діти ростуть!
- Карапузіки маленькі
- Так подросли
- Замечательные
- Очаровательные малыши
- Какие милые
- Ангелочки!
Напомним, ранее Джамала показала яркие кадры со съемок "Танцев со звездами" и восхитила эффектным нарядом.