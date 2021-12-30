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Старший сын Виктории Бекхэм поделился потрясающим свадебным фото со своей возлюбленной

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Четверг 30 декабря 2021 10:32
Старший сын Виктории Бекхэм поделился потрясающим свадебным фото со своей возлюбленной Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)
Автор: RBC.UA

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм – 22-летний Бруклин – давно объявил о том, что они с его невестой Николой Пельтц собираются пожениться. Из-за пандемии коронавируса свадьбу наследника британской звездной династии и дочь американского промышленника-миллиардера пришлось отложить. Но все с трепетом ждут новостей от пары, которые активно занялись приготовлениями к торжеству.

Влюбленные же тем временем интригуют фанатов совместными снимкам. Новым из них жених поделился на днях. Фото было сделано на свадьбе его дедушки.

Бруклин, который решил стать поваром после довольно успешной карьеры фотографа, написал простые, но сладкие слова уважения своей любви. В своем Instagram парень запостил фотографию, где они с Николой позируют в торжественных вечерних нарядах.

Старший сын Виктории Бекхэм поделился потрясающим свадебным фото со своей возлюбленнойБруклин и Никола (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Никола была одета в облегающее фигуру платье, которое дополнила черными высокими перчатками. А ее жених – в элегантный черный костюм. Пара позировала перед рождественской елкой. Бруклин подписал фото: "Моя девочка", добавив эмоджи с красным сердцем и отметив потрясающую блондинку.

Напомним, влюбленные стали гостями на закрытой церемонии, которая прошла в Лондоне. Отец Дэвида Бекхэма, Тед, связал себя узами брака со своей новой женой Хилари 11 декабря. Экс-футболист выступал в роли шафера, а его дочь Харпер стала одной из трех подружек невесты.

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