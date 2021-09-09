В стиле бохо: 48-летняя Кейт Бекинсейл в соблазнительном платье невесты блеснула фигурой

Кейт Бекинсейл - активный пользователь сети Instagram, и часто публикует там свои фото. Звезда любит устраивать фотосессии в разных стилях, которые подчеркивают стройное тело и цветущую внешность 48-летней знаменитости.

Бекинсейл надела белоснежное платье из прозрачного материала в стиле бохо, удачно скомбинировав его с колготками сеткой, ботинками, многочисленными браслетами и чокером. Завершили картину цветок в волосах, яркий макияж и пышная укладка.

Кейт Бекинсейл в образе невесты (фото: instagram.com/katebeckinsale)

В качестве подписи актриса выбрала емкое: "Упс", добавив также хэштег "Вегас". Таким образом, красавица дала понять, что если она и вышла замуж, то в разгаре вечеринки. Фанаты просто взорвали страницу Кейт своими восхищенными комментариями. Они пишут, что мечтают так же выглядеть в ее возрасте, а также, что она невероятно соблазнительна.

Напомним, Кейт сейчас не замужем и не любит рассказывать о своей личной жизни. Тем не менее, в прессе то и дело появляются рассказы о ее романах с парнями вдвое моложе. Недавно она встречалась с 24-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. А до этого состояла в романтических отношениях с 27-летним Питом Дэвидсоном.