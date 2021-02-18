Стильная Каnя Осадчая показала прическу на все случаи жизни и стала княгиней

Катя Осадчая не так часто в последнее время радовала поклонников новыми снимками и фотосетами. Но старт обновленной версии программы Светская жизнь вновь погрузил ведущую в водоворот светских туссовок, и она не удержалась от фото в образах и нарядах , которые вскоре можно будет оценить по ТВ. Так, Катя рассказала поклонникам о своей секретной универсальной прическе на все случаи жизни и показала изысканный образ.

Фото ведущей в одновременно изысканном и многофункциональном ансамбле появились в Instagram .

Телезвезда отдала предпочтение брюкам прямого фасона с высокой линией талии нежно-розового цвета из легкой ткани и молочной блузке-рубашке в зеленую полоску Она расстегнула пуговицы на рукавах, что придало образу элегантной небрежности. Обувь – универсальные белые кроссовки.

Особого внимания заслужили прическа и макияж. Катя предпочла естественность и нежность. Ее волосы завиты в аккуратные локоны, часть которых она заколола сзади. Особый акцент – оригинальные серьги-подвески.

Катя Осачая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Коли день насичений різними подіями, завжди стає у пригоді універсальна зачіска. Дівчата зрозуміють, в кожної є свій варіант найзручнішої зачіски. Ось така моя вдала укладка на всі випадки життя", - написала Катя.

Также она показала себя в образе "княгини Екатерины", как назвал ее после эффектного фото муж Юрий Горбунов. Катя надела оригинальный головной убор из новой коллекции украинского бренда BEVZA. Он объединил в себе шапку молочного оттенка и элемент гардероба, больше похожий на вязаную балаклаву. Коллекция головных уборов в разных оттенках получила название "Княгиня", а цена такой необычной вещи – 135 евро. Катя дополнила образ стеганой аккуратной курточкой-пиджаком.

Катя Осачая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Не перестаю радіти, що українська історія і культура стають натхненням для дизайнерів… А поки приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги!" – написала ведущая.