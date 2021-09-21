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Стильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортах

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Вторник 21 сентября 2021 14:32
Стильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортах Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный осенний образ, в котором отправилась на прогулку по городу, а заодно и похвасталась длинными ножками.

Эффектные фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

Настя позировала на фоне закрытого жалюзи окна, украшенных ярким граффити. На исполнительнице - белый топ и ультракороткие джинсовые шорты с бахромой, а также черные колготки, кожаный пиджак и высокие кеды на платформе.

Стильный лук Каменских дополнила черной сумочкой через плечо, а в руках она держит солнцезащитные очки. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные длинные ножки звезды.

Стильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортахСтильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортах

Настя Каменских похвасталась стройными ногами в микрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)

"Расслабься и почувствуй осень", - подписала кадр Настя, причем на английском языке.

Снимок очень быстро собрал множество лайков и комплиментов в адрес звезды.

  • В трусах и пиджаке
  • Колготки огонь
  • Очень красивая
  • Как всегда на высоте
  • Красотка
  • Крутое фото
  • Какие ноги!
  • Шикарная
  • Стильная конфетка
  • Очень красивые ножки
  • Потап по ночам не путается в этих крутых ногах?

Напомним, ранее Каменских растрогала абсолютным счастьем с Потапом и показала нежное фото с мужем.

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Настя Каменских
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