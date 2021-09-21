Стильная конфетка: Настя Каменских сверкнула длинными ножками в мини-шортах
Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный осенний образ, в котором отправилась на прогулку по городу, а заодно и похвасталась длинными ножками.
Эффектные фото артистка разместила на своей странице в Instagram.
Настя позировала на фоне закрытого жалюзи окна, украшенных ярким граффити. На исполнительнице - белый топ и ультракороткие джинсовые шорты с бахромой, а также черные колготки, кожаный пиджак и высокие кеды на платформе.
Стильный лук Каменских дополнила черной сумочкой через плечо, а в руках она держит солнцезащитные очки. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные длинные ножки звезды.
Настя Каменских похвасталась стройными ногами в микрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)
"Расслабься и почувствуй осень", - подписала кадр Настя, причем на английском языке.
Снимок очень быстро собрал множество лайков и комплиментов в адрес звезды.
- В трусах и пиджаке
- Колготки огонь
- Очень красивая
- Как всегда на высоте
- Красотка
- Крутое фото
- Какие ноги!
- Шикарная
- Стильная конфетка
- Очень красивые ножки
- Потап по ночам не путается в этих крутых ногах?
Напомним, ранее Каменских растрогала абсолютным счастьем с Потапом и показала нежное фото с мужем.