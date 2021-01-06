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Стильно и мило: Наталья Водянова в безупречном образе для зимних вечеров восхитила стройной фигурой

Новина українською → Среда 06 января 2021 21:21
Стильно и мило: Наталья Водянова в безупречном образе для зимних вечеров восхитила стройной фигурой Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова показала сразу два образа, которые точно вдохновят на стильные домашние посиделки. Супермодель и мама пятерых детей продемонстрировала любовь к костюмам с милым "детским" принтом. Нечто среднее между традиционными рождественскими пижамами и нарядами с подиума.

Стильно и мило: Наталья Водянова в безупречном образе для зимних вечеров восхитила стройной фигурой
Стильно и мило: Наталья Водянова в безупречном образе для зимних вечеров восхитила стройной фигуройНаталья показала сразу 2 образа (фото: instagram.com/natasupernova)

Первый лук Натальи составили брюки клеш из мягкой трикотажной ткани в рубчик, которые она дополнила черным свитером с горлом, украшенным на груди забавной аппликацией в виде медведя. Второй получился не менее трогательным: те же брюки и светло-бежевый джемпер с медведем в другом наряде.

Оба аутфита она дополнила крупными золотыми серьгами-кольцами. Волосы модель убрала в гладкую укладку, а макияж сделала выразительным. Выглядела супруга Антуана Арно просто превосходно!

В подписи Водянова поздравила всех, кто отмечает Рождество сегодня. А также предложила поклонникам выбрать наиболее стильный и эффектный, на их взгляд, наряд. Они с удовольствием поддержали любимую модель, а также написали ей массу приятных слов, отметив ее стройность и красоту.

Ранее мы писали, что Наталья Водянова появилась в новой рекламной кампании культового бренда Guerlain. 39-летняя модель выглядит невероятно молодой и сияющей.

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