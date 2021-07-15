Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит дома

Ким Кардашьян надела один из комплектов своего бренда, который составили кроп-топ и брюки в спортивном стиле на кулиске. В дополнение к ним шли и тапочки, выполненные из такого же материала. А также тренд лета 2021 - тонкая золотая цепочка на талии. Образ звезда сетей дополнила волнистой укладкой и достаточно ярким макияжем.

Ким запостила несколько фото, в том числе весьма соблазнительных. "Уют", - написала она. "Ты просто идеальна", "О боже, такой комфортный наряд", "Просто бомба", "Это тело", - получила она в ответ шквал комплиментов.

Ким Кардашьян на новых фото (фото: instagram.com/kimkardashian)