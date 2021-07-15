ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит дома

Новина українською →
США, Четверг 15 июля 2021 18:18
Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит дома Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян даже дома старается оставаться соблазнительной.

Тенденцию к этому звезда продемонстрировала на последних фото в своем блоге.

Ким Кардашьян надела один из комплектов своего бренда, который составили кроп-топ и брюки в спортивном стиле на кулиске. В дополнение к ним шли и тапочки, выполненные из такого же материала. А также тренд лета 2021 - тонкая золотая цепочка на талии. Образ звезда сетей дополнила волнистой укладкой и достаточно ярким макияжем.

Ким запостила несколько фото, в том числе весьма соблазнительных. "Уют", - написала она. "Ты просто идеальна", "О боже, такой комфортный наряд", "Просто бомба", "Это тело", - получила она в ответ шквал комплиментов.

Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит домаСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит домаСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит домаСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит домаСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит домаКим Кардашьян на новых фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, на днях Ким Кардашьян представила новую коллаборацию своего бренда SKIMS. Звезда пригласила к сотрудничеству давнюю подругу - культовую британскую топ-модель Кейт Мосс. 47-летняя манекенщица выглядит в фотосессии невероятно: как всегда стройная, она доказала, что с годами становится только красивее.

Читайте LITE в Google News
Ким Кардашьян мода фигура
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата
Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата