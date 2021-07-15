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Стильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдома

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США, Четвер 15 липня 2021 18:18
Стильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдома Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян навіть вдома намагається залишатися спокусливою.

Тенденцію до цього зірка продемонструвала на останніх фото у своєму блозі.

Кім Кардашьян одягла один з комплектів свого бренду, який склали кроп-топ і штани в спортивному стилі на кулісці. На додаток до них йшли і тапочки, виконані з такого ж матеріалу. А також тренд літа 2021 - тонкий золотий ланцюжок на талії. Образ зірка доповнила хвилястою укладкою і досить яскравим макіяжем.

Кім запостила кілька фото, в тому числі вельми спокусливих. "Затишок", - написала вона. "Ти просто ідеальна", "О боже, таке комфортне вбрання", "Просто бомба", "Це тіло", - отримала вона у відповідь шквал компліментів.

Стильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдомаСтильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдомаСтильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдомаСтильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдомаСтильно і спокусливо: Кім Кардашьян показала, в чому ходить вдомаКім Кардашьян на нових фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, днями Кім Кардашьян представила нову колаборацію свого бренду SKIMS. Зірка запросила до співпраці давню подругу - культову британську топ-модель Кейт Мосс. 47-річна манекенниця виглядає у фотосесії неймовірно: як завжди струнка, вона довела, що з роками стає тільки красивішою.

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