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Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян показала, в чем ходит дома

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян даже дома старается оставаться соблазнительной.

Тенденцию к этому звезда продемонстрировала на последних фото в своем блоге.

Ким Кардашьян надела один из комплектов своего бренда, который составили кроп-топ и брюки в спортивном стиле на кулиске. В дополнение к ним шли и тапочки, выполненные из такого же материала. А также тренд лета 2021 - тонкая золотая цепочка на талии. Образ звезда сетей дополнила волнистой укладкой и достаточно ярким макияжем.

Ким запостила несколько фото, в том числе весьма соблазнительных. "Уют", - написала она. "Ты просто идеальна", "О боже, такой комфортный наряд", "Просто бомба", "Это тело", - получила она в ответ шквал комплиментов.

Ким Кардашьян на новых фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, на днях Ким Кардашьян представила новую коллаборацию своего бренда SKIMS. Звезда пригласила к сотрудничеству давнюю подругу - культовую британскую топ-модель Кейт Мосс. 47-летняя манекенщица выглядит в фотосессии невероятно: как всегда стройная, она доказала, что с годами становится только красивее.

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