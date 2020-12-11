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Стильные, как и мама: Наталья Водянова очаровала сеть красотой взрослых детей

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 18:37
Стильные, как и мама: Наталья Водянова очаровала сеть красотой взрослых детей Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова в компании детей от первого брака: 18-летнего Лукаса, 14-летней Невы, а также 13-летнего Виктора отправилась к знакомым. Судя по блогу модели в сети Instagram, время они провели просто чудесно. Многодетная мама и филантроп успела посетить пса Гомера, которому она нашла дом, насладиться гостеприимством его новой хозяйки. А после отправиться на прогулку.

Стильные, как и мама: Наталья Водянова очаровала сеть красотой взрослых детей

Водянова с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала в своих сториз фото, на котором запечатлены все четверо в стильных зимних образах. Сама она надела шубу-чебурашку от Isabel Marant, которую уже демонстрировала своим фанатам. К ней она подобрала черные сапоги и черную небольшую сумочку.

Стильные, как и мама: Наталья Водянова очаровала сеть красотой взрослых детейНаталья с псом, которому нашла семью (фото: instagram.com/natasupernova)

Единственная дочь Натальи надела стильные широкие брюки (мастхэв сезона!), трехцветный джемпер, а также белую куртку оверсайз. Свои роскошные волосы она распустила, сделала легкий макияж и выглядела просто, как модель. Виктор надел похожую куртку, которую дополнили белые брюки и коричневые ботинки. А старший Лукас выбрал кэжуал-образ, надев объемный пуховик, джинсы и комфортные ботинки. Выглядела семья невероятно мило и стильно, чем уже заслужила массу позитивных отзывов в сети.

Ранее мы писали, что Наталья показала нового члена многочисленного семейства.

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