Стильные, как и мама: Наталья Водянова очаровала сеть красотой взрослых детей

Наталья Водянова в компании детей от первого брака: 18-летнего Лукаса, 14-летней Невы, а также 13-летнего Виктора отправилась к знакомым. Судя по блогу модели в сети Instagram, время они провели просто чудесно. Многодетная мама и филантроп успела посетить пса Гомера, которому она нашла дом, насладиться гостеприимством его новой хозяйки. А после отправиться на прогулку.

Водянова с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала в своих сториз фото, на котором запечатлены все четверо в стильных зимних образах. Сама она надела шубу-чебурашку от Isabel Marant, которую уже демонстрировала своим фанатам. К ней она подобрала черные сапоги и черную небольшую сумочку.

Наталья с псом, которому нашла семью (фото: instagram.com/natasupernova)

Единственная дочь Натальи надела стильные широкие брюки (мастхэв сезона!), трехцветный джемпер, а также белую куртку оверсайз. Свои роскошные волосы она распустила, сделала легкий макияж и выглядела просто, как модель. Виктор надел похожую куртку, которую дополнили белые брюки и коричневые ботинки. А старший Лукас выбрал кэжуал-образ, надев объемный пуховик, джинсы и комфортные ботинки. Выглядела семья невероятно мило и стильно, чем уже заслужила массу позитивных отзывов в сети.

Ранее мы писали, что Наталья показала нового члена многочисленного семейства.