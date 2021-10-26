Стиснув зубы: Melovin высказался о тандеме с Гвоздевой на "Танцах со звездами", она ответила на выпады

Самым неожиданным трио восьмого эфира "Танцев со звездами 2021" стал тандем Илоны Гвоздевой, Melovin'а и его партнерши Елизаветы Русиной. Дело в том, что несколько эфиров назад между победительницей "Танцев со звездами" и самой эпатажной парой нынешнего сезона произошла стычка , которая переросла в сетевой скандал и перепалки. Примирительный и страстный пасодобль не исправил ситуацию, а стал лишь еще большим камнем преткновения сторон.

Так, Илону возмутили комментарии Елизаветы о том, что она якобы давила на нее. Хореограф решила ответить в Instagram Stories .

"Как же мне все это надоело. Просто уже сил нет читать этот бред. Вы узнаете мою правду", – написала сначала Гвоздева. Затем она решила более детально озвучить свою позицию.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона не считает Елизавету "жертвой обстоятельств", она отмечает, что девушка должна была понимать, куда она попала и что ей предстоит делать.

"Она знала, куда идет и, как профи, должна была понимать, как нужно х...рачить сутками, чтобы показать результат своей пары. Каким опытом нужно обладать, чтобы бороться за свою пару. Как реагировать на конструктивную критику, быть стрессоустойчивой и уметь работать в команде. Лучше всего сделать из себя жертву. Если попала в шоу, не жалуйся – иди и работай", - резко высказалась Гвоздева.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Далее Илона показала график работы и репетиций на "Танцах со звездами" – насыщенный режим практически не оставляет участникам свободного времени.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Melovin также решил не молчать и прокомментировать конфликт на проекте. Он опубликовал ряд постов на личной странице в Instagram.

"Не на зло, а вопреки всему мы продолжаем участие в этом шоу! Шоу, которое стало для нас вызовом! Шоу, которое стало вторым домом и местом силы! Я благодарен каждому за вашу Веру и Любовь! Мы хотим вас удивлять! Для нас это больше чем просто танец! Для нас это огромная мотивация и честь сделать Ваш воскресный вечер ярче!" – обратился певец к поклонникам и в конце поста поблагодарил Гвоздеву.

Затем артист запостил свое закулисное интервью, где исчерпывающе высказался о конфликтной ситуации между его парнершей Русиной и Гвоздевой . Певец отметил, что перейти от обид до совместной работы было сложно.

"Ты помнишь, что человек тебе говорил. Работать было сложно, стиснув зубы и наступив на свое я. Наш танец был готов от и до в пятницу, а Илона присоединилась к нам в среду", - отметил Melovin. Он добавил, что в репетиционном зале паре пришлось прождать Гвоздеву 6 часов, пока она заканчивала свои текущие дела.

"Я буду сильнее всего этого и благодарна жизни за эти испытания. Век живи – век учись", - в свою очередь написала Илона.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)