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Страх сковывает тело: Ксения Мишина шокировала фанатов признанием о домашнем насилии

Новина українською → Воскресенье 29 ноября 2020 15:21
Страх сковывает тело: Ксения Мишина шокировала фанатов признанием о домашнем насилии Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Ксения Мишина поддержала женщин

"Холостячка" Ксения Мишина имеет особое влияние на мужчин. Например, влюбленный в нее телеведущий разрисовал свое авто ее портретом. Но это не означает, что Ксения всегда купалась в комплиментах и хорошем отношении, актрисе пришлось столкнуться также и с насилием.

Так в своем микроблоге Мишина призналась, что ей есть что сказать на тему акций против насилия, которые сейчас идут по всему миру.

"В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято уверен в том, что он прав и сильнее, только потому, что он мужчина. По сей день я благодарна себе за то, что находила в себе силу уходить не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду.

Вам, дорогие женщины, часто мамы, которые попадают в круг насилия - физического, эмоционального, финансового и сексуального, я хочу сказать: эта сила есть в каждой! Поверьте в себя! Это нельзя терпеть!

Даже когда страх сковывает все ваше тело, а ум говорит вам знакомым голосом обесценивающие фразы: "ты не справишься", "не сможешь", "заслужила", "сама виновата" и другие, найдите душевные силы поддержать себя.

У вас есть только один человек, который действительно может помочь. Этот человек - вы! Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения, обнимите себя сами и уходите.

Не нужно меряться силой. Из таких отношений надо бежать. Поверьте, за пределами этого мрака есть свет. Этот свет - это вы! Ваша любовь к себе, ваша сила воли на пути к самореализации, ваша вера и любовь к другим женщинам, а значит и к себе. Дерзайте, ничего не бойтесь. Поддерживайте друг друга, дружите, осыпайте комплиментами и словами принятия и поддержки. Мы можем, я верю! Мы изменим, эту несправедливую и средневековую догму, что Женщина - слабый пол. Но не демонстрацией грубой силы, а манифестацией нашей природной женской силы - любовью. Прежде всего к самой себе", - написала Мишина.

Страх сковывает тело: Ксения Мишина шокировала фанатов признанием о домашнем насилииКсения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Напомним, что ранее Ксения Мишина обратилась к недоброжелателям, осудившим ее появление и судейство на проекте "Танцы со звездами 2020".

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