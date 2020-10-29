Влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом
Участник шоу "Холостячка" посвятил Ксении Мишиной портет на своем авто
"Холостячка" стартовала на СТБ 23 октября и уже приковывает внимание украинцев. За сердце красотки-актрисы Ксении Мишиной будут по пятницам бороться мужчины. Но один из них - телеведущий Андрей Шатырко - решил пойти на опережение и набил на свое авто портрет девушки.
Парень поделился результатом в своем Instagram. Андрей говорит, что давно влюблен в Ксению и таким образом решил выразить свои чувства.
На фото Шатырко сидит на крыше белого спорткара, а на двери красуется портрет Ксении Мишиной.
"Мы создаем реальность в наших снах. Вчера мне приснилась эта идея, сегодня она уже реализована", - написал телеведущий.
Участник "Холостячки" разрисовал свое авто портретом Ксении Мишиной (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)
Андрею 28 лет. Он блогер, певец и ведущий бэкстейджа в проекте "Танцы со звездами". В танцевальном шоу парень брал у Ксении интервью и между ними даже возникла симпатия.
Напомним, что во время первой церемонии роз Ксения должна была выбрать 11 мужчин из 16 участников. Ими стали:
- Андрей Рыбак
- Сергей Кириенко
- Евгений Ковтуненко
- Игорь Бабко
- Константин Скрипачук
- Андрей Шатырко
- Алексей Тригубенко
- Илья Рыбальченко
- Владимир Оксамытный
- Артем Шепель
- Назар Дзивульский
- Александр Эллерт
Ранее мы писали, что Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка".