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Влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 21:44
Влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Участник шоу "Холостячка" посвятил Ксении Мишиной портет на своем авто

"Холостячка" стартовала на СТБ 23 октября и уже приковывает внимание украинцев. За сердце красотки-актрисы Ксении Мишиной будут по пятницам бороться мужчины. Но один из них - телеведущий Андрей Шатырко - решил пойти на опережение и набил на свое авто портрет девушки.

Парень поделился результатом в своем Instagram. Андрей говорит, что давно влюблен в Ксению и таким образом решил выразить свои чувства.

На фото Шатырко сидит на крыше белого спорткара, а на двери красуется портрет Ксении Мишиной.

"Мы создаем реальность в наших снах. Вчера мне приснилась эта идея, сегодня она уже реализована", - написал телеведущий.

Влюбленный в &quot;Холостячку&quot; телеведущий разрисовал свое авто ее портретомВлюбленный в &quot;Холостячку&quot; телеведущий разрисовал свое авто ее портретом

Участник "Холостячки" разрисовал свое авто портретом Ксении Мишиной (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Андрею 28 лет. Он блогер, певец и ведущий бэкстейджа в проекте "Танцы со звездами". В танцевальном шоу парень брал у Ксении интервью и между ними даже возникла симпатия.

Напомним, что во время первой церемонии роз Ксения должна была выбрать 11 мужчин из 16 участников. Ими стали:

  • Андрей Рыбак
  • Сергей Кириенко
  • Евгений Ковтуненко
  • Игорь Бабко
  • Константин Скрипачук
  • Андрей Шатырко
  • Алексей Тригубенко
  • Илья Рыбальченко
  • Владимир Оксамытный
  • Артем Шепель
  • Назар Дзивульский
  • Александр Эллерт

Ранее мы писали, что Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка".

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