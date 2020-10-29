Влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом

Участник шоу "Холостячка" посвятил Ксении Мишиной портет на своем авто

"Холостячка" стартовала на СТБ 23 октября и уже приковывает внимание украинцев. За сердце красотки-актрисы Ксении Мишиной будут по пятницам бороться мужчины. Но один из них - телеведущий Андрей Шатырко - решил пойти на опережение и набил на свое авто портрет девушки.

Парень поделился результатом в своем Instagram. Андрей говорит, что давно влюблен в Ксению и таким образом решил выразить свои чувства.

На фото Шатырко сидит на крыше белого спорткара, а на двери красуется портрет Ксении Мишиной.

"Мы создаем реальность в наших снах. Вчера мне приснилась эта идея, сегодня она уже реализована", - написал телеведущий.

Участник "Холостячки" разрисовал свое авто портретом Ксении Мишиной (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Андрею 28 лет. Он блогер, певец и ведущий бэкстейджа в проекте "Танцы со звездами". В танцевальном шоу парень брал у Ксении интервью и между ними даже возникла симпатия.

Напомним, что во время первой церемонии роз Ксения должна была выбрать 11 мужчин из 16 участников. Ими стали:

Андрей Рыбак

Сергей Кириенко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Константин Скрипачук

Андрей Шатырко

Алексей Тригубенко

Илья Рыбальченко

Владимир Оксамытный

Артем Шепель

Назар Дзивульский

Александр Эллерт

Ранее мы писали, что Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка".