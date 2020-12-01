Странная история: Остапчук снова заговорил об экс-жене и алиментах

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук продолжает оставаться в объективе телекамер журналистов из-за своего громкого развода с Еленой Войченко. Как известно, пара прожила вместе 12 лет и имеет двоих детей, которые остались с мамой.

Шоумен принял участие в программе "Невероятная правда о звездах" и ответил на несколько вопросов о личной жизни в блиц-интервью. Одним из вопросов был про измены в браке. Владимир ответил, что он никогда не изменял своей жене. Отметим, что Войченко уверяет совершенно обратное. Елена заявляла, что роман с Кристиной (сейчас жена Владимира - Ред.) Владимир закрутил еще будучи с ней в браке.

Также ведущая спросила шоумена, являются ли правдой слухи о том, что он оставил после развода своих детей без алиментов.

"Это такая странная история. Послушайте, ну нет! Я их обеспечиваю. Поверьте, это достаточно серьезная сумма каждый месяц. С одного бока, может, я погорячился, рассказав об этом в прессе", - рассказал ведущий "Маски".

По словам Владимира, с экс-женой Еленой Войченко он поступил благородно и оставил ей все имущество, нажитое вместе. Также он сообщил, что стыдно перед бывшей супругой ему только за скандалы перед дочкой Эмилией.

Владимир Остапчук рассказал про алименты детям

Как мы ранее писали, Остапчук пригрозил всем хейтерам его новой жены.

Сам же Владимир Остапчук жалуется, что ему не дают видеть родных детей.