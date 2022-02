Странная ночь: Канье Уэст устроил вечеринку и пригласил двойника Ким Кардашьян

В одной машине с Канье Уэстом приехал рэпер Трэвис Скотт. Еще на мероприятии присутствовал Дрейк. Примечательно что до недавних пор Канье враждовал с Дрейком. Среди гостей также были сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, модель Хейли Бибер и другие. А вот нынешняя подруга скандального рэпера Джулия Фокс, почему-то не присутствовала на празднике.

Ye and Travis Scott out to dinner last night (2.7.22) pic.twitter.com/oIJX2Va9hF

Но наверное самой интересной и необычной гостьей стала модель Чейни Джонс. Она выглядела почти так же, как бывшая супруга исполнителя Ким Кардашьян. Ходят слухи, что Уэста и Джонс связывают не только дружеские отношения. Интересно, что обо всем этом думает Джулия Фокс?

У Канье на мероприятии было несколько образов. Сначала он был в майке и резиновых сапогах Balenciaga Crocs.

Ye out to dinner in Malibu tonight (2.7.22)



He reportedly met up with Kim at Nobu. pic.twitter.com/b2OVMGl3uD