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"Страшненькие" Мишина и Эллерт устроили любовную игру в постели на зимнем курорте

Автор: Роман Мирончук

Ксения Мишина и Александр Эллерт отправились отмечать Новый год на отдых в Карпаты. Счастливой паре больше не нужно скрывать свои отношения, поскольку финал "Холостячки" уже прошел и все узнали кого выбрала актриса.

На зимнем курорте влюбленная парочка не скучает, и демонстрирует в сети любовные игры. В сторис в Instagram Мишина выложила два коротких ролика.

На одном наложен фильтр, который искажает лицо Эллетра и оно становится похожим на свинью. На втором ролике уже меняется лицо самой актрисы, у нее вытягиваются губы, и она похожа на утку.

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт начали вместе жить практически сразу после окончания проекта. Пара уже успела даже рассказать о свадьбе, которую они себе представляют.

При этом актриса подчеркнула, что касательно свадьбы у них одинаковые желания.

Ранее Мишина поделилась со своими фоловерами тем, как они с Эллертом распределяют домашние обязанности. По ее словам, у пары все хорошо, но один раз они все же поспорили.

Ксения попросила Александра помыть пол, а он сказал, что лучше он пропылесосит, а пол помоет она.

Актриса также призналась, что по поводу совместного проживания не думала ни дня, для нее все было очевидным, а вот Эллерт три дня обдумывал это.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка