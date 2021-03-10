Страшно было только две недели: счастливая Гросу с любимым заговорила о превратностях любви

Алина сопроводила фотосет из авто стихотворением собственного сочинения о превратностях любви и сложностях сближения.

Ежику любви хотелось тоже,

Капельку тепла в безумный день..

Только своей внешностью до дрожи..

Отпугнул он даже свою тень..



Серы дни, как грозовые тучки..

Нет тебе объятий - жизнь, как ад..

Только страшно-черные колючки

Видят все, а не добрейший взгляд.



Сладкие морковки - добрым зайкам!!!

Ежик сам найдет себе грибы..

Выползет он в праздник на лужайку..

И объестся там до тошноты..



И грустит, грустит он до безумья..

В норке пряча озеро из слез..

Может быть кого-то поцелуя,

Стал бы он другим, не вешал нос..



Дни летели быстро, как кометы..

Но одной зимой счастливой...раз..

Встретился ему на этом свете..

Черно-белый милый дикобраз.



Страшно было только две недели..

Сам боялся, встречи избегал..

Сквозь колючки острые на теле..

Ёжик дикобразика обнял..



Больно, но приятно всем на свете..

Тем, кто вкус любви смогли познать

Есть у всех у нас колючки эти..

Главное любить их, принимать

Поклонники сразу поняли, о чем и о ком написала Алина и "примерили" историю отношений главных героев стихотворения на пару певицы и ее спутника.

Алина Гросу с Романом Полянским не прячут счастливых глаз (фото: instagram.com/alina_grosu)