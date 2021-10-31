Страшно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на Хэллоуин

На кадрах запечатлена сама Лиля, ее супруг и старшая дочь Диана. Все они одеты в черные наряды, ведущая надела обруч со шляпкой, а Дикий натянул на голову игрушечную тыкву.

Их дочь была в черном платье-сетке, а также с ярким макияжем: глаза густо подведены черным, а на губах ярко-красная помада.

Лилия Ребрик с семьей принарядились к Хэллоуину (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Хтось сьогодні відзначає Halloween, хтось - завтра, а в нашій Танцювальній студії його відгуляли вчора. Я сама не палкий фанат, як кажуть, "нечисті", але дітям подобається: костюми, грим, "страшно красиві вечірки", шум-гам, то чому б і ні?Зайве свято, вибухові емоції дітям точно не завадять!" - написала Ребрик.

В комментариях мнения разделились - многие раскритиковали ведущую, что она отмечает такой "бесовской" праздник, другие же восхитились их костюмами и отметили, что Диана просто копия мамы.