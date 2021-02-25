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Страшно модно: Ирина Билык шокировала фолловеров новым луком в ботинках-тракторах и красной шубе

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 17:03
Страшно модно: Ирина Билык шокировала фолловеров новым луком в ботинках-тракторах и красной шубе Ирина Билык (nstagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Украинская певица Ирина Билык в очередной раз заставила фолловеров поволноваться, на этот раз они шокированы стильным луком певицы: красная шуба и трендовая обувь - ботинки-"тракторы" - не оставили равнодушным никого.

Ирина запостила в своем Instagram несколько снимком в новом образе и попросила выбрать, какое фото более удачное.

Все фото, которые выставила певица в своем микроблоге, похожи: помимо вышеупомянутых шубы и ботинок на 20-сантиметровой подошве, на Ирине - меховая шапка и узкие очки, костюм под шубой не разглядеть. Фолловеры засыпали пост Билык комментариями, признавшись, что для них певица - всегда самая-самая!

Страшно модно: Ирина Билык шокировала фолловеров новым луком в ботинках-тракторах и красной шубе

  • Страшно модно
  • Рятуйте милу душу
  • Ирина, вы в любом случае - прекрасны
  • Полнейший аэпатаж
  • Ботинки - огонь, а шуба - супер

Страшно модно: Ирина Билык шокировала фолловеров новым луком в ботинках-тракторах и красной шубеИрина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, что недавно Ирина покорила сеть стильными снимками с нового проекта своего друга-фотографа: это просто восхитительно.

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