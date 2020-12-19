Страшный испуг смерти: 90-летний Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией

Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Легендарному 90-летнему танцовщику и судье "Танцев со звездами" сделали два теста на коронавирус и они отрицательные.

Чапкис лежит в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары переполнены. Он чувствует слабость и ему трудно дышать. Об этом народный артист Украины рассказал в интервью ТСН.

"Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг - это первое. Испуг смерти", - заявил Чапкис.

Он также отметил, что лежит в больнице на четвертом этаже, а на пятом - находятся больные с коронавирусной инфекцией.

Григорий Чапкис находится в больнице с двухсторонней пневмонией (видео: YouTube)

Напомним, сын Чапкиса прокомментировал брак отца с избранницей младше на 52 года. 41-летний сын Грег, который живет в Америке, рассказал, что был приятно удивлен тем, что отец в столь солидном возрасте решил снова создать семью.

При этом он также развеял слухи о том, что дети хореографа негативно относятся к браку с настолько молодой избранницей. Также сын артиста рассказал об отношениях со своим отцом, которые у них складываются сейчас.

Ранее Григорий Чапкис признался в чувствах участнице "Танцев со звездами" Надежде Мейхер. Как оказалось, экс-"ВИА Гра" и знаменитый хореограф знакомы около 20 лет. Надежда была фавориткой Григория Николаевича в первом сезоне "Танцев" в 2006 году.