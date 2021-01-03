Страсть и бессонные ночи: Лобода в микротопе решилась на сокровенное признание

Светлана Лобода будоражит поклонников откровенными нарядами на сцене, но и в повседневной жизни она умеет выглядеть соблазнительно и стильно. Например, на репетициях звезда смотрится ничуть не менее привлекательно, чем во время зрелищных номеров.

Так, певица опубликовала целую серию снимков из закулисья, на которых показала, как оттачивает па перед ответственным выступлением. На Светлане – черный микроктопе и длинная юбка. Она танцует в сопровождении шоу-балета уже со сценическим макияжем и пышной прической.

Артистка решила пооткровенничать с поклонниками своей работе и непростых звездных буднях и еще раз поздравить их с наступившим новым годом.

Светлана показала горячие фото с репетиции (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Огонь, страсть эмоции - это то, что видите со сцены вы. Многочасовой труд и бессонные ночи- это то, что проходим мы, чтобы радовать вас вновь и вновь. Но как бы ни был сложен этот путь, выходя на сцену и видя восторг в ваших глазах, другой судьбы я себе не желаю. С Праздниками, мои хорошие! Желаю, чтобы 2021 принес нам много-много встреч не с экранов телевизоров, а "вживую". Я очень соскучилась. Мне необходим наш обмен энергией. Хочу чувствовать вашу любовь! Всегда", - заверила певица.

Слова Светланы нашли отклик в сердцах поклонников, как и ее трудолюбие, а внешний вид был достоин похвалы.

Бомбическая

Прям Шакира!

Невероятная

Очень красиво

Как же она красива

Так красиво вам с этой прической

Ну просто бомбище

Самая лучшая

Она всегда прекрасна

Шикарная

Как всегда прекрасны и неотразимы

Напомним, что ранее Светлана Лобода умилила праздничным фото с дочками Евой и Тильдой.