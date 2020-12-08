Стройная и гибкая: 46-летняя Виктория Бэкхем в пижаме восхитила знаменитой растяжкой

Виктория Бекхэм вновь показала свой знаменитый шпагат. Звезда продемонстрировала фирменную позу, лежа на диване и высоко подняв ногу. Настоящей изюминкой кадра стал ее наряд: в этот раз икона стиля позирует в полосатой черно-белой пижаме. Свободного кроя брюки и длинный халат на поясе сделали фигуру супруги Дэвида Бекхэма особенно хрупкой. Выглядела она даже в одежде для сна невероятно эффектно. Впрочем, в вещах из новой линии VVB иначе и быть не могло.

Новый шпагат от Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Что бы я хотела надеть после напряженного понедельника! Так одержима этой красивой пижамой VVB. Только на этой неделе вы можете получить вышивку халата со своими инициалами - такой продуманный подарок (или сюрприз себе!)", - объявила Виктория об оригинальном презенте поклонникам к Рождеству.

"Ты просто невероятная", "Вау", "Эти ноги", "Я просто влюблена в это", "О мой бог", "Я всегда так отдыхаю", "Вау, браво", "Я бы хотел уметь сделать это", "Идеально", "Королева", "Лучшая", - принялись хвалить Бекхэм фанаты ее спортивную форму. Были и те, кто в который раз отметил, что далеко не всем по карману такие подарки. "К сожалению, слишком дорого", - отметили многие поклонники бренда.

Ранее Виктория показала роскошный образ для новогодних праздников, который может стать источником вдохновения для всех фанатов.