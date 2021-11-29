Было очень стыдно: Джамала вспомнила, как получила от парня по лицу за свои откровения

Так, артистка появилас в финале самого танцевального проекта страны, но уже в качестве приглашенной гостьи и впервые решилась на откровение о себе.

Джамала в этом году попробовала свои силы совершенно новом занятии – она всерез занялась танцами и даже рискнула стать участницей проекта "Танцы со звездами "! Участие в шоу помогло ей ракрепоститься и преодолеть себя.

Певица исполнила новую песню под названием "Потайки", а во время выступиления, запись которого уже доступна на официальном YouTube-канале шоу, рассказала о рождении трека и неприятной истории из личной жизни.

"Это одна из самых смелых песен, которые я писала. На это меня подтолкнули именно танцы", — поделилась артистка.

Певица впервые рассказала, что натолкнуло ее на написание остроактуального сингла. В школе с ней произошел унизительный и неприятный инцидент. Джамала впервые в жизни призналась парню в чувствах, но вместо взаимности получила веткой винограда по лицу.

"Я получила виноградом прямо в лицо. Но за что, за то, что я открылась? За то, что я была искренней? За то, что я была откровенная, честная? Я дура? Я не такая? Я не рассказывала эту историю родителям. Мне было очень стыдно", - поделилась своим опытом звезда.

На личной странице в Instagam она прокомментировала выступление в финале самого танцевального проекта страны, поздравила победителей "Танцев со звездами 2021" Артура Логая и Анну Карелину, а также немного поностальгировала.

"Первое выступление в этом сезоне только в моем главном амплуа – певицы и сонграйтерши, но волнения не меньше. Поздравляю победителей Танцев, всех сияющих в кадре и за ним. Обожаю наш сезон, и воспоминания о нем точно оставлю с собой. А пока – иду дальше. Камон со мной. К новым синглам, проектам и победам!" – обратилась она со страницы в соцсети.