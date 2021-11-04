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Сухость и морщины: косметолог предостерегла любительниц патчей под глаза и дала совет

Автор: Ольвия Агаркова

Гидрогелевые патчи остаются популярным средством ухода за областью глаз. Первоначально их создали корейские производители, а сейчас они есть в почти каждой косметической линии. Патчи стали палочкой-выручалочкой от недосыпа, усталости, отеков, морщин. Давай разберемся, в чем состоит механизм работы патчей, и за счет чего достигается моментальный эффект?

В этом вопросе помогла косметолог Тамара Ануфриева, которая рассказала о всех скрытых нюансах использования патчей на личной странице в Instagram.

Патчи представляют собой плотную гидрогелевую воздухонепроницаемую пленку, погруженную в раствор, по составу напоминающую косметическую сыворотку, иногда с вполне рабочим составом ингредиентов.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При нанесении на кожу и выдерживании 15-20 минут, патчи создают небольшое придавливание сосудов и лишней жидкости. За счет этого уменьшаются отеки. Охлажденные в холодильнике патчи усиливают этот эффект за счет сокращения сосудистой стенки капилляров. И ты видишь, что припухлости под глазами исчезли. Причину отеков и синевы под глазами патчи не убирают, а придать свежесть взгляду и выровнять текстуру кожи на время им под силу.

За счет длительного увлажнения сыворотки под гидрогелевой пленкой происходит ничто иное, как просто разбухание рогового слоя. А ты видишь моментальное разглаживание морщин!


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постоянное переувлажнение тонкой кожи век приведет к тому, что барьер кожи нарушится и морщин, сухости в итоге станет больше, как только твоя баночка с патчами закончится. Этот эффект похож на то, когда ты долго лежишь в ванне и потом подушечки пальцев сморщиваются и набухают. То же самое происходит с кожей под патчами.

Но не все так страшно. Патчи лучше использовать как средство sos-помощи, но не ежедневно. 2-3 раза в неделю приемлемо, но не каждый месяц покупай новую банку. Лучше иметь хороший крем для области глаз - это безопаснее и эффективнее.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как бороться с постакне.

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