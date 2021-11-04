Сухость и морщины: косметолог предостерегла любительниц патчей под глаза и дала совет

Патчи представляют собой плотную гидрогелевую воздухонепроницаемую пленку, погруженную в раствор, по составу напоминающую косметическую сыворотку, иногда с вполне рабочим составом ингредиентов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При нанесении на кожу и выдерживании 15-20 минут, патчи создают небольшое придавливание сосудов и лишней жидкости. За счет этого уменьшаются отеки. Охлажденные в холодильнике патчи усиливают этот эффект за счет сокращения сосудистой стенки капилляров. И ты видишь, что припухлости под глазами исчезли. Причину отеков и синевы под глазами патчи не убирают, а придать свежесть взгляду и выровнять текстуру кожи на время им под силу.

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За счет длительного увлажнения сыворотки под гидрогелевой пленкой происходит ничто иное, как просто разбухание рогового слоя. А ты видишь моментальное разглаживание морщин!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постоянное переувлажнение тонкой кожи век приведет к тому, что барьер кожи нарушится и морщин, сухости в итоге станет больше, как только твоя баночка с патчами закончится. Этот эффект похож на то, когда ты долго лежишь в ванне и потом подушечки пальцев сморщиваются и набухают. То же самое происходит с кожей под патчами.

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Но не все так страшно. Патчи лучше использовать как средство sos-помощи, но не ежедневно. 2-3 раза в неделю приемлемо, но не каждый месяц покупай новую банку. Лучше иметь хороший крем для области глаз - это безопаснее и эффективнее.