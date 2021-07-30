Сумская восхитила обнаженным фото, сделанным в особый период: "красивая до невозможности"

Ольга Сумская может похвастаться точной фигурой и цветущей внешности, которым могут позавидовать даже юные коллеги актрисы и ведущей. Она признается – к пластике не прибегала, а уколы красоты ее разочаровали – лицо превратилось в маску, исчезла живая мимика. К слову, знаменитость даже стала автором книги по уходу за собой и дала советы тем, кто хочет как можно дольше оставаться красивой и цветущей. Поклонники актрисы часто отмечают, что она практически не менется с течением времени и восхищаются ее внешностью.
Большой фурор вызвал архивный снимок актрисы, сделанный в 2002 году, который она опубликовала в Instagram.
Ольга позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь отрезом полупрозрачной легкой ткани. Она нежно поддерживает округлившийся животик – кадр был сделан в период беременности актрисы младшей дочерью Анной.
Ольга Сумская восхитила снимком из семейного архива (фото: instagram.com/olgasumska)
Звездные коллеги не удержались от комплиментов в адрес Ольги, которая просто очаровала их. "Непревзойденная, как всегда", - написала Лилия Ребрик. "Какая прекрасная", - восхитилась Наталка Денисенко. Подписчики сумской также были в восторге от памятного фото. Многи даже посчитали, что снимок – свежий, ведь Ольга практически не изменилась внешне.
Напомним, что в мае Ольга Сумская и ее муж Виталий Борысюк отметили годовщину свадьбы, а сама актриса по такому поводу очаровала снимками из семейного альбома 25-летней давности.