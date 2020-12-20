Суперпапа! Юрий Горбунов очаровал новогодним фото с сыночком и впечатляющим подарком

Юрий Горбунов и Катя Осадчая начали подготовку к новогодним праздникам заблаговременно. Звездная семья украсила елку в прихожей и создала в доме уютную атмосферу. В ночь с пятницы 18 декабря на субботу 19 декабря православный мир праздновал День Святого Николая, и эту дату не смогли обойти стороной и ведущие. Так, Юрий показал в Instagram, что получил на праздник его сыночек Иван.

Ведущий подарил малышу огромную яркую машину, и тот увлеченно стал рассматривать подарок. Также Юрий показал новогоднюю домашнюю елочку и заинтриговал объемными коробками с подарками.

"Надеюсь, вы были вежливыми и вместо розги, Святой Николай принес вам подарки! Не знаю, как будет дальше, но до сегодняшнего дня Иван был очень вежливым, зная что за ним наблюдает Святой Николай. А как быть дальше? Кем мотивировать ребенка быть вежливым?" - поинтересовался Юрий.

Юрий Горбунов с сыном Иваном похвастались подарками (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники звездной семьи отметили, что шоумен изменил традиции и показал Ивана не со спины, как раньше, а в профиль.

Пупсики

Супер папа!

Вы классные!

Папин сынок, мне кажется

Какой уже малыш большой

У вас прогресс - вы, наконец, хотя и в профиль, но малого показали таки, уже не со спины

Ух ты, как же такая машина под подушку поместилась?

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали первые фото со съемок "Голоса страны 11".