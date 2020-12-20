ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суперпапа! Юрий Горбунов очаровал новогодним фото с сыночком и впечатляющим подарком

Новина українською → Воскресенье 20 декабря 2020 16:35
Суперпапа! Юрий Горбунов очаровал новогодним фото с сыночком и впечатляющим подарком Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Юрий Горбунов и Катя Осадчая начали подготовку к новогодним праздникам заблаговременно. Звездная семья украсила елку в прихожей и создала в доме уютную атмосферу. В ночь с пятницы 18 декабря на субботу 19 декабря православный мир праздновал День Святого Николая, и эту дату не смогли обойти стороной и ведущие. Так, Юрий показал в Instagram, что получил на праздник его сыночек Иван.

Ведущий подарил малышу огромную яркую машину, и тот увлеченно стал рассматривать подарок. Также Юрий показал новогоднюю домашнюю елочку и заинтриговал объемными коробками с подарками.

"Надеюсь, вы были вежливыми и вместо розги, Святой Николай принес вам подарки! Не знаю, как будет дальше, но до сегодняшнего дня Иван был очень вежливым, зная что за ним наблюдает Святой Николай. А как быть дальше? Кем мотивировать ребенка быть вежливым?" - поинтересовался Юрий.

Суперпапа! Юрий Горбунов очаровал новогодним фото с сыночком и впечатляющим подарком

Суперпапа! Юрий Горбунов очаровал новогодним фото с сыночком и впечатляющим подарком

Юрий Горбунов с сыном Иваном похвастались подарками (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники звездной семьи отметили, что шоумен изменил традиции и показал Ивана не со спины, как раньше, а в профиль.

  • Пупсики
  • Супер папа!
  • Вы классные!
  • Папин сынок, мне кажется
  • Какой уже малыш большой
  • У вас прогресс - вы, наконец, хотя и в профиль, но малого показали таки, уже не со спины
  • Ух ты, как же такая машина под подушку поместилась?

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали первые фото со съемок "Голоса страны 11".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Юрий Горбунов Катя Осадчая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новая мутация коронавируса: страны закрывают сообщение с Британией
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Новая мутация коронавируса: страны закрывают сообщение с Британией