А свадьба будет? Каминская в роскошном белоснежном платье заговорила о браках

Слава Каминская только вернулась из Антальи, где провела праздничный викенд. Певица призналась, что отдохнула хорошо, как никогда, к тому же, минувший год выдался для нее очень сложным и ей просто необходима была перезагрузка.

И вот, артистка, которая обожает интриговать сетевую публику, подбросила поклонникам пищу для размышлений, опубликова в Instagram фотосет в свадебном наряде посреди заснеженных урбанистических пейзажей.

На Славе – роскошное пышное свадебное платье со шлейфом от бренда Catarina Kordas. Верх с экстремальным разрезом до талии и шлейфом, расшитым россыпью камней и страз, придавали нряду особую соблазнительность и торжественность. Певица гладко уложила назад волосы, а в качестве аксессуара надела широкий обруч-повязку с жемчужинами.

Слава в свадебном платье взбудоражила сеть (фото: instagram.com/babaslavka)

Фотосессию в свадебном платье Слава устроила еще год назад, в прошлом январе, но тогда показала лишь одно фото. Сейчас же она опубликовала больше снимков в белоснежном пышном наряде.

"До свадьбы заживет", - оставила загадочную подпись под кадром в свадебном платье певица. Она присела на снег и широко улыбается, позируя на камеру.

Поклонникам приглянулся свадебный лук звезды, также они заподозрили, что певица снова собралась под венец.

Снова невеста

Что, опять?

А свадьба будет?

Вау супер

Какая красивая Слава

Как всегда на высоте

Какая ты крутая

Снежная королева

Сама Зима пожаловала! Это к свадьбе

Как можно быть такой невероятно красивой

"1/2/3? Моя любимая 2-я коротко о браках (не моих). Карина, следующее платье будет красивым и ты, надеюсь, начала уже лепить стразы на боа", - обратилась она к дизайнеру и автора свадебного наряда.

Слава Каминская озадаила поклонников фото в свадебном наряде (фото: instagram.com/babaslavka)