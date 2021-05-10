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Светлана Тарабарова впервые показала лицо дочери: нежные фото

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Светлана Тарабарова в сентябре прошлого года стала мамой во второй раз - она родила дочь Марию. Артистка нередко делилась в сети милыми кадрами с детьми, однако не показывала лицо малышки. В честь Дня матери она решила наконец познакомить поклонников поближе со своей девочкой.

На своей странице в Instagram Светлана поделилась трогательными фото с дочкой и сыном.

На снимках исполнительница позировала с маленькой Марией на руках - малышке сейчас всего 7 месяцев. Для фотосессии она выбрала белое плиссированное платье с объемными рукавами, а свои ярко-рыжие локоны зачесала за уши. Дочурку она нарядила в кремовое боди с рюшами. Девочка мило улыбалась и прижималась к маме.

Старший ребенок певицы - сын Иван - позировал с мамой и сестрой, забавно сидя на корточках.

Светлана Тарабарова снялась в нежной фотосессии с сыном и дочкой (instagram.com/tarabarova)

"Быть мамой – удивительно и сложно одновременно, но это путешествие самое дорогое. Всем мамам сегодня сладкие объятия от меня и моих детей", – написала Тарабарова.

Поклонники засыпали Светлану поздравлениями и отметили, что Мария похожа на папу.

  • Какие красивые фотографии. С праздником
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  • Вітаю, фото супер!
  • Прекрасные фотографии. С Днем Матери вас
  • Надзвичайні
  • Гарнюні
  • Неймовірні!!!
  • Как мило
  • Які ви всі гарні
  • Вы здесь как актриса Голливуда. Супер!!! Здоровья Вам и вашей семье
  • Ви такі милі і сонячні!
  • Поздравляю самую нежную и красивую мамочку с днём матери
  • Ви така гарна сім'я
  • Ви гарна мама, вітаю! Марія схожа на батька
  • У вас прекрасные дети

Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые показала свой новый особняк.

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Новости Украины Светлана Тарабарова