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Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове

Автор: Ольвия Агаркова

Певица сделала честное признание

Надя Дорофеева преуспевает во всем, за что бы ни взялась. У певицы стартовал сольный проект, и ее дебютная песня Gorit буквально взорвала чарты, хоть ее выход и повлек за собой ряд скандалов. Кроме того, Надя является одним из тренеров "Лиги смеха". Так, артистка показала в Instagram свой образ для финала юмористического шоу.

Певица похвасталась трендовым луком от итальянского бренда GCDS: она надела укороченный молочный топ из мохера с логотипом марки из страз за 427 евро (около 14 600 грн) и черную пушистую мини-юбку с разрезом, стоимостью 340 евро (около 11 650 грн).

Прическа – два задорных хвостика по бокам, пару прядей артистка выпустила на лицо, и макияж с блестящими оригинальными стрелками.

Надя Дорофеева показала эффектный черно-белый лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призналась, что участие в "Лиге смеха" для нее было нелегким. "Быть не в своей тарелке, не в своем комфортном состоянии - большой вызов. Я благодарна всем моим командам за веру и дружбу. Какой кайф уметь смеяться над собой, теперь я это точно знаю", - заверила она.

Поклонники оценили по достоинству образ звезды, о чем сообщили в комментариях.

  • Этот образ и эта прическа - это вау
  • Ты прекрасна
  • Шикарная
  • Вай какая красавица
  • Милашка
  • Невероятная
  • Глаза светятся, такая счастливая

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пикантном наряде показала идеальную фигуру.

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Новости Украины Надя Дорофеева