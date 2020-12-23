Сын взрослеет, мама молодеет: Наталья Водянова восхитила красотой на фото с сыном-именинником

Наталья Водянова - одна из самых успешных моделей в мире, филантроп и бизнесвумен. Но личная жизнь и материнство всегда шли параллельно с головокружительным успехом знаменитости. Впервые Наталья стала мамой в довольно юном 19-летнем возрасте. А потому сегодня, когда ее старший сын Лукас отмечает свое собственное 19-летие, его 38-летняя мама смотрится невероятно свежо и молодо.



Наталья Водянова удивила фанатов (фото: instagram.com/natasupernova)

В честь дня рождения старшего из пяти детей Наталья сделала трогательный пост. Модель показала фото, сделанное в раннем детстве Лукаса. А после - несколько месяцев назад. Под снимками она написала слова-послание для сына. "Мне не хватит слов выразить гордость и благодарность тебе за то, что ты есть! Ты еще весьма юн, но в нужные минуты я ощущаю мужскую надежность, поддержку и опору и я знаю, что люди вокруг также могут на тебя положиться. Спасибо тебе за то, какой ты есть!".

Поклонники с удовольствием присоединились к поздравлениям. Но не меньше их внимание привлекла невероятная молодость Водяновой: фанаты уверены, что с годами Наталья "только молодеет".

Ранее мы писали, что Наталья Водянова показала стильный образ, который подойдет тем, кто любит многослойность.