Та, которую искал: Добрынин трогательно поздравил беременную жену

Добрынин опубликовал милую подборку совместных фото с любимой и признался, что искал ее всю жизнь.

"Я просто в шоке! Дико кайфую от того, какая ты очаровательная, разная, мудрая и нежная. Та, которую искал и мечтаю беречь тебя всю свою жизнь. Хочу чтоб этот твой день рождения был особенным. Больше теплых слов, больше сюрпризов и любимых песен. Подарки это понятно, они у нас от праздников не зависят. Моя малышка, ты творишь наше счастье и чудо нашей семьи. Спасибо тебе за тебя! И конечно твоим родителям! днём рождения, моя @kvittkova", - душевно обратился к Даше Никита.

Никита Добрынин поздравил Дашу Квиткову с днем рождения и показал милые фото с женой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Конечно же, пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили Квитковой много теплых пожеланий.

Красивые слова, которые мечтает услышать каждая женщина от своего мужчины. Поздравляю. Берегите друг друга

Искренне поздравляю Дашеньку с ее днём рождения! Красотка!! Такая женственная и очаровательная! Счастья искреннего

Щирі вітання Даші з Днем народження!!!! Здійснення мрій,здоров'я,щирого кохання в парі з Нікітою до золотого весілля! А також легких пологів і щасливого материнства!

Вы такие классные и милые. Мои поздравления

Вы такие красивые стали!!! Вместе!!!

С днём рождения эту замечательную девушку! Никита, небеса вас любят, раз рядом Даша

Ребята вы супер!

Сама же именинница выложила милое фото из их нового дома, куда они совсем недавно переехали. Блогер в свободном белом платье и с распущенными волосами прилегла прямо на полу, прислонившись к стене.

Даша Квиткова отмечает 23-летие в новом доме (фото: instagram.com/kvittkova)

"Ровно 23 года назад я решила, что мне пора родиться в 6 месяцев и за мою жизнь боролись. Чего только не было за все эти года. Сегодня у меня есть прекрасный муж и мы ждём со дня на день нашего сына. Что я могу сказать? У меня потрясающая и интересная жизнь. Спасибо за нее", - поделилась счастливая Квиткова.