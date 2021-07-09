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Та, которую искал: Добрынин трогательно поздравил беременную жену

Автор: Марина Настевич

Победительница "Ходостяка 9", избранница и уже жена Никиты Добрынина Даша Квиткова 9 июля празднует день рождения - ей исполнилось 23 года. Девушка со дня на день подарит любимому их первенца, ну а пока принимает поздравления.

В своем Instagram трогательно поздравил супругу и шоумен, посвятив ей нежные слова.

Добрынин опубликовал милую подборку совместных фото с любимой и признался, что искал ее всю жизнь.

"Я просто в шоке! Дико кайфую от того, какая ты очаровательная, разная, мудрая и нежная. Та, которую искал и мечтаю беречь тебя всю свою жизнь. Хочу чтоб этот твой день рождения был особенным. Больше теплых слов, больше сюрпризов и любимых песен. Подарки это понятно, они у нас от праздников не зависят. Моя малышка, ты творишь наше счастье и чудо нашей семьи. Спасибо тебе за тебя! И конечно твоим родителям! днём рождения, моя @kvittkova", - душевно обратился к Даше Никита.

Никита Добрынин поздравил Дашу Квиткову с днем рождения и показал милые фото с женой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Конечно же, пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили Квитковой много теплых пожеланий.

  • Красивые слова, которые мечтает услышать каждая женщина от своего мужчины. Поздравляю. Берегите друг друга
  • Искренне поздравляю Дашеньку с ее днём рождения! Красотка!! Такая женственная и очаровательная! Счастья искреннего
  • Щирі вітання Даші з Днем народження!!!! Здійснення мрій,здоров'я,щирого кохання в парі з Нікітою до золотого весілля! А також легких пологів і щасливого материнства!
  • Вы такие классные и милые. Мои поздравления
  • Вы такие красивые стали!!! Вместе!!!
  • С днём рождения эту замечательную девушку! Никита, небеса вас любят, раз рядом Даша
  • Ребята вы супер!

Сама же именинница выложила милое фото из их нового дома, куда они совсем недавно переехали. Блогер в свободном белом платье и с распущенными волосами прилегла прямо на полу, прислонившись к стене.

Даша Квиткова отмечает 23-летие в новом доме (фото: instagram.com/kvittkova)

"Ровно 23 года назад я решила, что мне пора родиться в 6 месяцев и за мою жизнь боролись. Чего только не было за все эти года. Сегодня у меня есть прекрасный муж и мы ждём со дня на день нашего сына. Что я могу сказать? У меня потрясающая и интересная жизнь. Спасибо за нее", - поделилась счастливая Квиткова.

Ранее мы писали, что беременная Квиткова из-за проблем с переездом едва не родила и пережила тренировочные схватки.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова