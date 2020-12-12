Таисия Повалий испугала фанатов результатом пластики: похожа на мужчину

Украинская исполнительница Таисия Повалий на днях отпраздновала свое 56-летие. Несмотря на то, что в прошлом году артистка сломала ногу в двух местах и все еще ходит с тростью, недавно она выступила на концерте в рамках российской "Песни года". В день выступления артистка опубликовала фотографии и видео с мероприятия, после чего нарвалась на критику со стороны фанатов.

Артистка поделилась видео из своей гримерки после концерта на "Песни года".

"Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Коханой "Особенные слова" сегодня прозвучала на фестивале Песня года 2020! Поздравляю моих Любимых авторов и себя Любимую!" – написала артистка в подписи к видео.

Несмотря на макияж и эффектное платье, фанаты раскритиковали внешний вид артистки. Некоторые заявили, что если бы Повалий снова вышла на украинскую сцену, то рисковала бы остаться неузнанной. Поклонники отмечают, что даже тем, кто постоянно следит за творчеством певицы, очень трудно привыкнуть к ее нынешнему облику.

На странице Таи в Instagram собралось очень много активных критиков. Они не могут смириться с тем, что Повалий — больше не та статная красавица, какой ее запомнили в начале 2000-х.

До Донателлы Версаче осталось 2-3 вмешательства! Финишная прямая. А ведь вы были эталоном красоты в 90-ые. Зачем? Здоровья Вам!

Она на какого-то мужчину похожа.

Боже мой, что она с собой сделала? Обожаю голос, но смотреть на Таисию уже невозможно. Зачем?

Вся накачанная и не особо и крутая.

Подбородок то какущий.

Оксана Байрак одно лицо.

Она уже на Пугачеву похожа.

Уже не та Таисия Повалий, что была раньше...

Фанаты критикуют Таисию Повалий из-за пластических операций (скриншоты: instagram.com/tpovaliyofficial)

Напомним, что в российской "Песне года" также приняла участие 73-летняя украинская певица София Ротару. Артистка исполнила два ярких номера. По данным инсайдеров, звезда была приглашена для участия в шоу Игорем Крутым.

Ранее мы писали, что украинскую телеведущую Лесю Никитюк сравнили с Таисией Повалий.