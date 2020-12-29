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Такая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретуши

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 21:34
Такая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретуши Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Джиджи Хадид, как и многие знаменитости в последнее время, приняла участие в забавной "игре". Она стала выкладывать фото в сториз на запрос фанатов. Таким образом, одна из самых популярных моделей в мире успела показать редкие кадры с любимым мужчиной и отцом своей дочери Зейном Маликом разных лет. Пара нежно целуется, демонстрируя неподдельные чувства.

Также молодая мама порадовала кадром, сделанным на днях, со своей малышкой. Девочка в комбинезоне с праздничным принтом лежит рядом с мамой. Личико дочери Джиджи по-прежнему скрывает. По всей видимости, старшая Хадид относится к суеверным мамочкам.

Такая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретушиТакая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретушиТакая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретуши

Модель поделилась редкими кадрами (фото: instagram.com/gigihadid)

Позже Джиджи показала и другие фото, где раскрыла свои тайны и поделилась интересной информацией. К примеру, одна из фанаток попросила модель показать себя без макияжа. Девушка не стала отказывать ей, запостив кадр без грамма косметики и обработки довольно крупным планом.

Такая же красивая? Джиджи Хадид показала честное селфи без макияжа и ретушиДжиджи без макияжа (фото: скрин instagram.com/gigihadid)

И хотя никто и не сомневался, что 25-летняя модель будет выглядеть отлично, фото все же стало отличным доказательством: Джиджи не зря называют одной из самых красивых девушек современности.

К слову, титул самой красивой девушки в мире в прошлом году все же получила не Джиджи, а ее младшая сестра Белла. На лицо модели идеально села маска золотого сечения. На днях Белла порадовала кардинальной сменой прически, которая сделала ее еще более горячей.

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