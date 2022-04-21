"Такой ангелочек": Леся Никитюк растрогала историей девочки Лейлы из Краматорска (фото)
Звезда украинского шоу-бизнеса Леся Никитюк поделилась чувственной историей про маленькую девочку Лейлу, которая чудом спаслась из Краматорска, когда его обстреливали российские захватчики.
Историю вместе с фотографиями со своей новой маленькой подружкой Леся опубликовала в Instagram.
"Лейла родилась в 2014-м, а ее сестра Аня в конце 2021 года! Их родители решили выезжать из Краматорска поездом... Но в последний момент передумали... Сели в авто, взяли детей, собаку и отправились в путь!" - рассказала Никитюк.
И именно в тот день на вокзал в Краматорске был нанесен авиаудар российскими оккупантами, в результате которого погибли 57 человек, в том числе - дети.
"Вскоре семья приехала к нам в приют. За время, пока искали квартиру, мы сдружились. Лейла рисовала мне по 20 рисунков в день, а маленькую Аню я таскала на руках каждый день... Такой ангелочек", - написала Леся.
Леся Никитюк с девочками из Краматорска (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Сегодня Лейла слаживала вещи, выбрала себе игрушечного удава из гуманитарки и пригласила меня на чай в ее новую квартиру... А я ей не отказала", - добавила звезда.
Леся Никитюк и Лейла (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Украинцев действительно умилила эта история. Мы собрали несколько комментариев:
- Це коротко про те, як наша інтуїція здатна нас врятувати. Я теж не раз уникала тяжких ситуацій завдяки тому, що слухала себе. Бажаю Лейлі та її родині світла в душі та любові на серці - нехай це відігріє їх після жахливих подій.
- Бережи, Господи, цих прекрасних дівчаток і її батьків!
- Які прекрасні дітки. Міцного здоров'я усім нашим янголятам
- В темні часи добре видно світлих людей
- Лесічка, в тебе велике серце! Горджуся нашими людьми, все обов'язково буде добре!
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