"Такой ангелочек": Леся Никитюк растрогала историей девочки Лейлы из Краматорска (фото)

"Лейла родилась в 2014-м, а ее сестра Аня в конце 2021 года! Их родители решили выезжать из Краматорска поездом... Но в последний момент передумали... Сели в авто, взяли детей, собаку и отправились в путь!" - рассказала Никитюк.

И именно в тот день на вокзал в Краматорске был нанесен авиаудар российскими оккупантами, в результате которого погибли 57 человек, в том числе - дети.

"Вскоре семья приехала к нам в приют. За время, пока искали квартиру, мы сдружились. Лейла рисовала мне по 20 рисунков в день, а маленькую Аню я таскала на руках каждый день... Такой ангелочек", - написала Леся.

Леся Никитюк с девочками из Краматорска (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сегодня Лейла слаживала вещи, выбрала себе игрушечного удава из гуманитарки и пригласила меня на чай в ее новую квартиру... А я ей не отказала", - добавила звезда.

Леся Никитюк и Лейла (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Украинцев действительно умилила эта история. Мы собрали несколько комментариев: