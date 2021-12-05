Я тактильная женщина: Огневич сделала признание о интиме на "Холостячке" и ответила, влюблена ли сейчас

На вопрос о том, влюблена ли сейчас Злата, она ответла згадочно и интригующе: "На проекте Холостячка возможно все. Даже встретить свою любовь".

Злата Огневич развенчала мифы о "Холостячке" (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Она развеяла три главных мифа о Холостячке. Например, утверждения, что участникам и героям прописывают сценарий, роли, реплики и линию поведения в кадре.

"Никто никаких сценариев мне не вручал и слова не прописывал. И участникам тоже. Холостячка – настоящее, откровенное, честное реалити, где мужчины и я вместе переживали и проживали те обстоятельства, в которых оказались. Все герои в проекте ведут себя именно так, как в это время себя чувствуют", - подчеркнула певица.

Второе заблуждение – невозможность встреретить любовь на проекте. Этот миф Злата категоично отмела.

Злата призналась, что она - очень тактильная женщина (фото: instagram.com.zlata ognevich)

А вот третье ошибочное суждение касалось интима и нежностей на проекте. Вокруг этой пикантной темы всегда ходит много кривотолков, но Огневич утверждает – интимные оношения во время шоу исключены.

"Я убеждена, что секс – продолжение любви, и это возможно, но только после окончания реалити, с тем мужчиной, которого я избрала. Полагаю, что в "Холостячке" возможны и уместные поцелуи с участниками", - отметила певица.

Злата считает, что обижаться на ее поцелуи с другими мужчинами и осуждать это – ханжество. Поцелуй для нее – это новый уровень в отношениях, который помогает раскрыть парнера еще больше.

Злата Огневич перечислила критерии идеальных отношений (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Я женщина тактильная, чувственная, мне очень важно ощущать близкого человека на уровне нежных касаний, дыхания, и именно в этом помогает мне поцелуй", - добавила экс-холостячка.

Отношения для Огневич – это не болезненная и созависимая привязанность, а "союз двух самодостаточных личностей". "И только тогда, когда эти две самодостаточные личности обладают достаточной силой и фундаментом, они могут создавать уникальный союз, который будет всегда в развитии", - считает артистка.

Злата уверена, что женщина должна быть финансово независима. Для нее идеальный союз – это парнерство и даже общий бизнес.

Злата Огневич мечтает о доме, наполненном любовью (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Также Огневич описала свой идеальный быт. Она представляет себе дом, наполненный любовью, теплом и доверием.

Быт — последнее, о чем думает Злата. Это занятие она предпочитает оставить профессионалам, а освободившееся время использовать для развития, путешествий и общения с близкими и любимыми.