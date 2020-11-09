UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Танцы со звездами 2020: кто не прошел в четвертьфинал

Автор: Роман Мирончук

11 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 8 ноября

Танцы со звездами 2020 11 эфир состоялся 8 ноября на телеканале "1+1". Сегодня участники исполнили по два танца: один с родными, другой со своими партнерами. Две пары, которые набрали меньше всего голосов судей и телезрителей, танцевали "танец за жизнь": Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Судьи решили, что проект покинет лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

Самые высокие оценки судьи отдали экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос и Максу Леонову. Пара получила максимальное количество баллов за два танца.

Турнирная таблица одиннадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этот вечер Санта продемонстрировала страстное танго, а также показала танец вместе со своими детьми.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Сегодня был самый трогательный эфир сезона. В "Семейный вечер" перед важнейшим скачком в четвертьфинал звездам на помощь пришли их родные, которых вы никогда не видели.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с Дмитрием Жуком танцевала квикстеп, который очень понравился всем судьям, а Влад Яма назвал лучшим квикстепом сезона. Юлия также она продемонстрировала чувственный контепорари вместе с отцом.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Юлия Санина вместе с отцом (видео: YouTube)

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком танцевала джайв. Кроме того, она впервые показала своих маленьких дочерей, с которыми танцевала фольк.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Самые читаемые новости

Надежда Мейхер с дочерями (видео: YouTube)

Напомним, Ольга Фреймут высказалась о своем состоянии после короновируса, который застал ее во время участия в шоу "Танцы со звездами 2020".

Мы также писали о том, что Санта Димопулос сделала признание о партнере Надежды Мейхер на "Танцах со звездами 2020".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танцы со звездамишоубиз