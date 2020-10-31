Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 10 эфира
Танцы со звездами 1 ноября покинет еще одна пара звездных участников
Танцы со звездами 2020 покажут в десятом выпуске невероятные перевоплощения, ведь эфир будет посвящен Хэллоуину. Несмотря на атмосферу праздника, одна из шести пар покинет проект. И зрителям назвали участников, которые с наибольшей вероятностью сойдут с дистанции незадолго до финала.
Так, согласно прогнозу букмекеров, шоу с наибольшей вероятностью покинет Сергей Танчинец из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, на втором месте "Холостяк" Сергей Мельник.
- Сергей Танчинец: Да 25.0;
- Сергей Мельник: Да 15.00;
- Ольга Фреймут: Да 10.00;
- Юлия Санина: Да 5.00;
- Надежда Мейхер: Да 3.50;
- Санта Димопулос: Да 2.00.
Отметим, что Танчинцу букмекеры предсказывают вылет уже который эфир подряд, но всякий раз он избегает этого. Так, в прошлый раз музыкант "танцевал за жизнь". Но его конкурентка Дарья Петрожицкая приняла спонтанное решение покинуть шоу. А эфиром ранее из шоу вылетел Позитив, заболевший коронавирусом.
Интересно, что поклонники "Танцев со звездами" раскритиковали организаторов и судей за предвзятое отношение к Даше. Ведь она, по мнению поклонников, станцевала лучше других участников.
Напомним, что в новом эфире танцевать будут шесть пар:
- Санта Димопулос и Макс Леонов
- Сергей Мельник и Аделина Дели
- Юлия Санина и Дима Жук
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
- Ольга Фреймут и Илья Падзина
- Сергей Танчинец и Яна Цыбульская
Ранее мы писали, какие сюрпризы ждут зрителей праздничного выпуска. Фаны шоу смогут видеть 92-летнего Григория Чапкиса в образе Графа Дракулы, а вот в кого перевоплотятся другие участники и судьи, можно будет увидеть уже в воскресенье 1 ноября в 21:00.
Также хореограф Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с "Танцев со звездами" и даже хотели специально состарить.