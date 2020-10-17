Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 8 эфира

Названы имена фаворитов и лузеров предстоящего восьмого эфира Танцев со звездами 2020

Танцы со звездами 2020 продолжают удивлять украинского зрителя фантастическими номерами. Несмотря на коронавирус, что вносит свои коррективы в турнирную таблицу, участники продолжают уверенно идти к финалу. Предлагаем вам ознакомиться с расстановкой сил на восьмой эфир, который стартует на канале 1+1 ровно в 21:00 в воскресенье, 18 октября.

Пока восемь звезд и их профессиональные партнеры продолжают потеть в танцевальных классах, чтобы поразить зрителей на паркете, букмекеры принимают ставки.

И больше всего шансов вылететь у Сергея Танчинца, фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коэффициент на его вылет 25.0.

Коэффициенты ставок на выбывание из 8-го эфира Танцев со звездами выглядит так:

Сергей Танчинец: Да 25.0;

Дарья Петрожицкая: Да 15.0;

Сергей Мельник: Да 15.0;

Позитив: Да 7.00;

Ольга Фреймут: Да 7.00;

Юлия Санина: Да 6.00;

Надежда Мейхер: Да 3.50;

Санта Димопулос: Да 1.90;

Впрочем, если Позитив, заболевший коронавирусом в этот раз не станцует с партнершей Юлей Сахневич, ему грозит дисквалификация за два пропуска.

Турнирная таблица Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1

Интересно, что букмекеры уже который эфир пророчат Танчинцу вылет. Но неделю назад проект не покинул никто. Такое исключение организаторы сделали из-за вылета накануне сразу двух пар - Тараса Цымбалюка и Яны Заец, а также Олега Винника и Алены Шоптенко (пара покинула проект из-за коронавируса).

Тем не менее несколько эфиров назад букмекеры точно спрогнозировали вылет рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

Напомним, что самым невероятным моментом прошлого эфира Танцев со звездами стал страстный поцелуй главных соперниц шоу Надежды Мейхер и Санты Димопулос.