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Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 8 эфира

Новина українською → Суббота 17 октября 2020 13:00
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 8 эфира Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Названы имена фаворитов и лузеров предстоящего восьмого эфира Танцев со звездами 2020

Танцы со звездами 2020 продолжают удивлять украинского зрителя фантастическими номерами. Несмотря на коронавирус, что вносит свои коррективы в турнирную таблицу, участники продолжают уверенно идти к финалу. Предлагаем вам ознакомиться с расстановкой сил на восьмой эфир, который стартует на канале 1+1 ровно в 21:00 в воскресенье, 18 октября.

Пока восемь звезд и их профессиональные партнеры продолжают потеть в танцевальных классах, чтобы поразить зрителей на паркете, букмекеры принимают ставки.

И больше всего шансов вылететь у Сергея Танчинца, фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коэффициент на его вылет 25.0.

Коэффициенты ставок на выбывание из 8-го эфира Танцев со звездами выглядит так:

  • Сергей Танчинец: Да 25.0;
  • Дарья Петрожицкая: Да 15.0;
  • Сергей Мельник: Да 15.0;
  • Позитив: Да 7.00;
  • Ольга Фреймут: Да 7.00;
  • Юлия Санина: Да 6.00;
  • Надежда Мейхер: Да 3.50;
  • Санта Димопулос: Да 1.90;

Впрочем, если Позитив, заболевший коронавирусом в этот раз не станцует с партнершей Юлей Сахневич, ему грозит дисквалификация за два пропуска.

Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 8 эфира

Турнирная таблица Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1

Интересно, что букмекеры уже который эфир пророчат Танчинцу вылет. Но неделю назад проект не покинул никто. Такое исключение организаторы сделали из-за вылета накануне сразу двух пар - Тараса Цымбалюка и Яны Заец, а также Олега Винника и Алены Шоптенко (пара покинула проект из-за коронавируса).

Тем не менее несколько эфиров назад букмекеры точно спрогнозировали вылет рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

Напомним, что самым невероятным моментом прошлого эфира Танцев со звездами стал страстный поцелуй главных соперниц шоу Надежды Мейхер и Санты Димопулос.

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