Танцы со звездами: всплыли первые неожиданные подробности о 5 сезоне шоу

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Работа над новым, пятым, сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами" кипит вовсю. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны.

А еще, как обычно, для работы над шоу собирается команда лучших профессионалов. Так, стало известно, что в пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко, сообщает пресс-служба канала 1+1.

На этом сюрпризы не заканчиваются: известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу.

Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели (фото: пресс-служба 1+1)

Алена Шоптенко поделилась впечатлениями о том, каким будет новый сезон танцев:

"Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе", - рассказала Алена.

Новый сезон шоу обещает быть ярким (фото: пресс-служба 1+1)

Знаменитость напомнила, что последние два сезона она выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но теперь рада вернуться в работу над проектом главным хореографом.

Алена Шоптенко вернулась на проект главным хореографом (фото: пресс-служба 1+1)

"Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну", - говорит Алена.

Алена отметила, что в качестве участника на паркет не выйдет, но пошутила, что станцует только вместе с Владом Ямой.

На днях телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко.

Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" - зрители узнают в ближайшее время.

Чем удивит новый сезон "Танцев", увидим совсем скоро (видео: пресс-служба 1+1)