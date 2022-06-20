Тарас Цымбалюк расстался с женой через год после свадьбы: не прошли испытание войной

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк сообщил о разводе с супругой, визажисткой Тиной Антоненко после года в браке.

О расставании Тарас и Тина сообщили на своих страницах в Instagram.

Отметим, что пара была вместе 4 года, из них год в официальном браке. Однако война стала непреодолимым препятствием для их семьи, призналась Антоненко.

"Мы с Тарасом больше не пара. Война - большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе, я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно)", - написала Тина.

Девушка добавила, что очень благодарна бывшему мужу за время, проведенное вместе.

"Я благодарю за эти 4 года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие", - поделилась Антоненко.

Тина призналась, что причиной расставания стала война (instagram.com/tina_antonenko)

В свою очередь, секс-символ украинского кино сообщил о разрыве в своих Instagram-историях. Актер опубликовал фото с бывшей возлюбленной и отметил, что они выбрали разные дороги.

"Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных 4 лет вместе такое бывает. Чтобы продолжить оставаться счастливыми, должны выбрать разные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", - написал Тарас.

Тарас Цымбалюк разошелся с женой Тиной Антоненко (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, что Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко обручились в 2020 году. Актер сделал визажистке предложение в прямом эфире шоу "Танцы со звездами". 3 июля 2021 пара узаконила свои отношения - свадьба прошла в Карпатах, в кругу семьи и друзей.

Смотрите совместные фото Тараса и Тины:

Тарас и Тина были красивой парой (instagram.com/taras.tsymbaliuk)