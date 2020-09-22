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Тело мечты: 45-летняя Ева Лонгория в облегающем наряде похвасталась спортивной фигурой

Автор: Lite

Звезда мотивировала фанатов

Ева Лонгория всегда стремится быть настоящим мотиватором для своих многочисленных поклонников. После беременности звезде было нелегко вернуться в идеальную форму. Тем не менее, ей это виртуозно удалось. Теперь Ева регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать свою безупречную фигуру. А заодно дать надежду всем, кто считает, что ему не достичь видимых результатов.

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Ева Лонгория любит вдохновлять на спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

В этот раз Лонгория выбрала для похода в спортзал новый образ. Она надела кроп-топ с длинными рукавами и легинсы голубого оттенка с полупрозрачными вставками. В дополнение к ним актриса обула синие кроссовки. Волосы красавица убрала в хвост, макияж не делала. По всей видимости, актриса собиралась отлично потрудиться над фигурой, а селфи стало приятным дополнением к программе. На фото она отметила своего фитнес-тренера. "Впереди прекрасная неделя! Не забудьте зарегистрироваться для голосования", – написала 45-летняя звезда под жизнерадостным снимком.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Фолловеры Евы поблагодарили ее за напоминание, а заодно выразили восторги от спортивного тела молодой мамы. К слову, на днях Ева показала новое фото со своим сыном Санти. Они позируют на кухне. Знаменитая мама угощает ребенка сыром и фруктами, красиво разложенными на блюде. Оба они выглядят, словно с рекламного плаката. По всей видимости, юный наследник звезды "Отчаянных домохозяек" с ранних лет осваивает профессию модели.

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