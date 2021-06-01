Теперь блондинка: Слава Каминская восхитила фанатов кардинальной сменой образа

Но это еще не все: Каминская представила еще семь образов самой себя - всего восемь альтер-эго. Все это - для нового клипа SlavaBogu, который она представила 28 мая, сообщила Lite пресс-служба певицы.

В этот раз SLAVA KAMINSKA кардинально сменила не только образ, но и репертуар. Из лирической героини она превратилась в веселую самоироничную примадонну.

Смена стиля певицы (фото: пресс-служба SLAVA KAMINSKA)

Кадры видеоклипа больше напоминают несвязный сон, нежели историю с понятным сюжетом. 8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.

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Режиссером видео стал Сережа Ткаченко, ранее работавший со Славой в составе НЕАНГЕЛОВ.

Странные образы - абсолютно вписались в стиль певицы (фото: пресс-служба SLAVA KAMINSKA)

"Это абсолютно моя история! И клип, и песня - это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней", - говорит Слава.