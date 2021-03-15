Снова тетя: сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила второго ребенка

По данным британского издания HELLO! , малышку назвали Грейс Элизабет Джейн. Она появилась на свет около 4:22 утра, весом в 2,9 килограмм.

По сведениям инсайдера, роды у 37-летней Миддлтон прошли без осложнений, и все в семье счастливы.

"Она чувствует себя прекрасно, все рады такому счастливому пополнению", – говорится в источнике.

Отметим, что у дочери Пиппы такое же второе имя, как и у ее тети Кейт, урожденной Кэтрин Элизабет Миддлтон. А полное имя самой Пиппы - Филиппа.

О беременности сестры герцогини стало известно в середине декабря 2020-го.

У поженившихся в 2017 году Пиппы Миддлтон и ее 45-летнего мужа-миллионера (бизнесмена и бывшего гонщика) Джеймса Мэттьюса уже есть двухлетний сын Артур.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс (фото: instagram.com/lofficieluk)

Новорожденная дочь стала пятой внучкой Кэрол и Майкла Миддлтон и двоюродной сестрой детей Кейт и Уильяма - Джорджа, Шарлотты и Луи.