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Снова тетя: сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила второго ребенка

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 17:39
Снова тетя: сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила второго ребенка Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа 15 марта родила своего второго ребенка - девочку.

По данным британского издания HELLO!, малышку назвали Грейс Элизабет Джейн. Она появилась на свет около 4:22 утра, весом в 2,9 килограмм.

По сведениям инсайдера, роды у 37-летней Миддлтон прошли без осложнений, и все в семье счастливы.

"Она чувствует себя прекрасно, все рады такому счастливому пополнению", – говорится в источнике.

Отметим, что у дочери Пиппы такое же второе имя, как и у ее тети Кейт, урожденной Кэтрин Элизабет Миддлтон. А полное имя самой Пиппы - Филиппа.

О беременности сестры герцогини стало известно в середине декабря 2020-го.

У поженившихся в 2017 году Пиппы Миддлтон и ее 45-летнего мужа-миллионера (бизнесмена и бывшего гонщика) Джеймса Мэттьюса уже есть двухлетний сын Артур.

Снова тетя: сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила второго ребенка

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс (фото: instagram.com/lofficieluk)

Новорожденная дочь стала пятой внучкой Кэрол и Майкла Миддлтон и двоюродной сестрой детей Кейт и Уильяма - Джорджа, Шарлотты и Луи.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила сеть стильным весенним образом.

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