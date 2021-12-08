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TikTok-блогерша из Украины сыграла агента 007 в детективном видео

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Среда 08 декабря 2021 16:47
TikTok-блогерша из Украины сыграла агента 007 в детективном видео IKSTINA и ХАС сняли совместный клип (фото: Muscreators)
Автор: Lite

Певица и TikTok-блогерша-миллионник IKSTINA порадовала слушателей экранизацией сингла "МАННА", которая была создана совместно с известным хип-хоп артистом и ведущим шоу "Мисливці за дивами" на канале "Украина" ХАСом.

Детективная видеоистория разворачивается в старом городе, где пересекаются пути брутального bad боя и соблазнительной bad girl.

IKSTINA играет роль тайного агента 007.

В ходе спецоперации она меняет костюмы, внешний вид, но трюки с перевоплощением не помогут обойти встречи лицом к лицу.

"Несмотря на то, что клип мы снимали в одной из гостиниц Киева, зрители смогут ощутить весь антураж old Paris. С самого начала у нас было желание сделать не просто клип, а воспроизвести историю, как в кино. Мы были хорошо подготовлены, поэтому сняли клип быстрее, чем планировали - процесс съемок длился около 10 часов. Результат всего действия зритель может посмотреть в нашей 3-х минутной детективной истории", - рассказывает IKSTINA.

TikTok-блогерша из Украины сыграла агента 007 в детективном видеоTikTok-блогерша из Украины сыграла агента 007 в детективном видео

IKSTINA и ХАС сняли совместный клип (фото: Muscreators)

Добавим, что певице близки испанские мотивы, ведь она долгое время жила и училась в Испании.

Поэтому не удивительно, что новая песня исполнена в стиле поп-латины.

Ранее Никитюк в микрошортах и топе без белья похвасталась бесконечными ногами.

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