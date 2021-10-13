Тина Кароль и Ivan NAVI устроили романтику во Львове под украинскую песню: нежное видео

Во Львове Тина Кароль и Ivan NAVI устроили сюрприз поклонникам и совместно презентовали песню "Ангели все знають" на сцене.

В конце песни Иван неожиданно поднял и закружил Тину в вихре, сорвав аплодисменты тысячного зала. Кроме выступления, артисты успели вместе погулять по городу.

Тина Кароль и Ivan NAVI прогулялись по Львову

"Львов - мой родной город и я знаю все самые красивые его уголки. Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером, но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились - как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе и даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизированно на бандуре "Ангели все знають". Такая легкая атмосфера может быть только во Львове. Хочу, чтобы ее почувствовали все, кто будет смотреть видео", - комментирует Ivan NAVI.

"Красивый Львов. Красивая песня. А что знают ангелы, только можно гадать. Молодая кровь кипит, я радуюсь", - добавила Тина Кароль.