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Тина Кароль озадачила поклонников намеком о браке

Автор: Владимир Костырин

Тина Кароль, которая недавно признавалась о вере в судьбоносные встречи, продолжила традицию откровенного общения со своими поклонниками и подписчиками Patreon, и в формате игры "Правда или действие" ошарашила фанов неожиданным высказыванием о замужестве.

36-летняя поп-дива опубликовала видео с ответами на вопросы или выполненными челленджами на своем YouTube-канале.

Нужно сказать, что ролик получился довольно веселым - артистка была в приподнятом настроении и шутила, с готовностью демонстрировала художественные навыки (нарисовала портрет своей кошки по кличке Жемука), стояла на одной ноге минуту, пела без подготовки и без музыкального сопровождения...

И вот в одной из записок была просьба прочитать свой любимый стих или четверостишье, на что Кароль через секунду-другую размышлений произнесла:

"Я маленькая девочка,
я в школу не хожу.
Купите мне сандалики,
я замуж выхожу"

После этого Тина весело рассмеялась, и за кадром также послышалась веселая реакция команды артистки, которая принимала участие в съемке, с повтором реплики "замуж выхожу".

Чтобы успокоиться после такой забавной поэтической импровизации Кароль даже потребовалось некоторое время.

Кстати, в сети в комментах подобную декламацию быстро расценили как намек о вероятных планах певицы вскоре идти под венец, мол, и у самой звезды строки вызвали бурю эмоций.

Отметим, что Тина, в свою очередь, ничего по этому поводу уточнять или объяснять не стала.

Видео: Тина Кароль сыграла с поклонниками в игру "Правда или действие" и ответила на вопросы о себе

Напомним, перед этим Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери, и высказалась о браке с олигархом.

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Тина Кароль