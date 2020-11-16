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Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на "Танцах со звездами 2020"

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 21:54
Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на "Танцах со звездами 2020" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица предстала в сексапильном платье по фигуре

Тина Кароль каждый раз поражает воображение зрителей "Танцев со звездами 2020" появлениями в вечерних туалетах, многие из которых поражают своей изысканностью и откровенностью. Ведущая голдрума отдает предпочтение нарядам, которые подчеркивают ее сексапильную фигуру и соблазнительные формы, а поклонники каждый раз восхищаются появлению звезды в очередном эффектном туалете. Во время двенадцатого прямого эфира она предстала в откровенном черном вечернем платье от бренда Mônot.

Тина разместила провокативный фотосет на странице в Instagram. Она принимала соблазнительные позы в облегающем длинном платье с разрезом до середины бедра, а также оригинально оформленным лифом ассиметричного кроя с крупными вырезами в области талии и открытой частью спины.

Украинская поп-дива дополнила образ босоножками на тонкой шпильке, ее волосы уложены в объемную прическу, а макияж выполнен в нюдовых тонах.

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль ошеломила появлением на "Танцах со звездами 2020" в откровенном туалете (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники остались в восторге от сексапильного образа своей любимицы.

  • Королева
  • Шикарная
  • Богиня
  • Львица
  • Слишком sexy
  • Этот взгляд уже сводит меня с ума!
  • Самая красивая
  • Просто идеал
  • Невероятно красивая

Кстати, в точно таком же наряде позировала Дженифер Лопес для октябрьской обложки Billboard.

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль в пикантном платье, как у Джей Ло пленила сексуальностью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Дженнифер Лопес также предпочла для съемок обложки платье от Mônot (фото: instagram.com/monotofficial)

Напомним, что ранее Тина Кароль в черном платье оригинального кроя покорила глубиной декольте.

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