Тина Кароль показала, как тонула, взрывала, ходила по воде и жгла отель в новом клипе

На днях, 18 сентября Тина Кароль представила новый альбом "Найти своих", а накануне премьеры певица выпустила клип-трилогию с одноименным названием. Теперь же на Youtube-канале певицы вышел документальный ролик "Making of Найти своих" о том, как создавался столь масштабный проект. Режиссером яркого ролика выступила Алина Симоненко.

Такой Тину Кароль нельзя было и представить: эксклюзивные кадры со съемок клипа-трилогии позволяют зрителю заглянуть туда, куда обычно вход воспрещен - на съемочную площадку. В видео поп-дива и ходит по воде, и сжигает отель, и даже круто дерётся. Топор в руках звезды - действительно вводит в замешательство: Тина Кароль исполнила роль героини, которой люди доверяют секреты своих душ. Для одних Тина спасательный круг, для других справедливый приговор.

В документальном ролике творческая команда делится, как им удалось завязать всё так, чтобы из трех песен получилась одна цельная история, большая, как по масштабу, так и по своему смыслу.

“Мы тонули, падали, взрывались, летали, ходили по воде, воевали, рубили топором, калечили виновных. Чего только не делали на съемочной площадке, — прокомментировал создание клипа режиссер Стас Морозов. — Использовали самый большой 100-метровый кран в Украине, чтобы заставить транспортное средство левитировать”.

Трилогию "Найти своих" снимали 5 дней. И каждый новый день - новый вызов, новый рывок вперед. Автомобиль, свисающий с моста, с десяток каскадеров, бассейн вместо озера, более 60 образов для актеров второго плана, и только она - в ультрамодном наряде от британского дизайнера David Koma выглядит так, словно на самом деле ей нужно только одно - спеть и "Найти своих".

Саундпродюсер Евгений Филатов, который работал вместе с Тиной над музыкой в трилогии, настоял на записи симфонического оркестра и создании ретро-стилистики для песни "Небо": “Мы создали образ, когда артист еще не спел ни слова, но ты уже чувствуешь, что ты в неком интерьере. Нужно было создать пространство, чтобы полностью погрузить зрителя”.

Тина Кароль показала закулисные кадры со съемок клипа-трилогии "Найти своих" (фото: пресс-служба певицы)

И, конечно, фирменный почерк певицы - грусть вперемешку с надеждой, ровно так она читает стихотворения в песне "Лодочка", и пластикой танца рассказывает историю, которую для этой композиции придумал хореограф-постановщик Анатолий Сачивко.

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